Raffica di incidenti sulle piste da bob. «Poco preparati e indisciplinati»

«È un problema soprattutto di “cultura” della neve: si deve essere consapevoli che scendendo in pista ci sono dei rischi, soprattutto se non vi sono le giuste capacità. Per il resto, gli incidenti che succedono a Foppolo non sono né più né meno di quelli in altre stazioni. Qui, però, abbiamo certe pendenze che in comprensori vicini a noi non ci sono». Marco Calvetti, direttore della stazione sci di Foppolo, commenta così gli incidenti che nei fine settimana impegnano sempre di più i soccorritori, in particolare nell’area bob delle Foppelle.

Da sempre la storica stazione dell’Alta Valle Brembana è frequentata oltre che dagli sciatori anche da famiglie per una giornata sulla neve: sui bob, con le ciaspole, per lo scialpinismo, per una passeggiata nei boschi del Convento.

E da alcune stagioni – favorita anche dalla pubblicità di alcune agenzie con sede a Milano – raggiunta anche da pullman (o singole famiglie in auto) di turisti sudamericani e dell’Est Europa. Un po’ come succede nel vicino comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio, «invaso» ormai da anni da una clientela in questo caso cinese. Anche lì, spesso, si «avventurano» sulle piste senza adeguate capacità. Ma la pendenza delle piste, forse, non è tale da provocare incidenti di particolare gravità, almeno nella maggior parte dei casi.

Infortunio in montagna nei giorni scorsi Diverso il caso di Foppolo, comprensorio da sempre meta anche di sciatori esperti e, per alcune piste, con pendenze importanti. Dove, spesso, si cimentano proprio loro, «sciatori» improvvisati alle primissime armi. Con inevitabili incidenti, nonostante tutte le dotazioni di sicurezza possibili.