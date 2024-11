San Giovanni Bianco, dopo 25 anni Portiera avrà la sua strada per la chiesa

Tanto desiderata. Ma quella strada sembrava irraggiungibile. Anche perché i soldi erano arrivati nel 2000 ma erano finiti dopo 300 metri, all’incirca a metà dalla chiesa principale, dal cimitero, dalla parrocchia. Che restavano così sempre lontani da raggiungere in auto.

A un quarto di secolo da quando arrivarono i primi finanziamenti ministeriali la frazione di Portiera di San Giovanni Bianco avrà la sua strada. Ancora un mese, dice il vicesindaco Marco Milesi, e il collegamento con San Pietro d’Orzio sarà concluso. Portiera, un nucleo di case con una sessantina di abitanti, è una sorta di enclave di San Giovanni Bianco: per arrivare al capoluogo in auto si deve passare da un ponte sul Brembo (un tempo privato, veniva chiuso la sera), quindi andare a Orbrembo di Camerata Cornello e scendere la valle.

La parrocchia

E la parrocchia? Portiera è parte di San Pietro d’Orzio, frazione di San Giovanni Bianco, distante in linea d’aria appunto qualche centinaia di metri, ma per arrivarci in auto devi andare a Camerata, in centro a San Giovanni Bianco e poi risalire verso Piazzo. Così i cari al cimitero sono lontani, la Messa della domenica anche.

Il primo pezzo, asfaltato, all’incirca 300 metri, venne realizzato nel 2016-2017, poi i soldi finirono Finora qualcuno andava a piedi, lungo la mulattiera. Tra circa un mese la strada (in parte asfaltata, in parte cementata) sarà conclusa. Parte sopra la frazione per arrivare in zona Grumo, vicino a San Pietro. Il primo pezzo, asfaltato, all’incirca 300 metri, venne realizzato nel 2016-2017, poi i soldi finirono. E si è dovuto attendere fino ad ora.

Un collegamento che mancava