San Giovanni Bianco, scontro fra due auto e una moto: feriti e code sulla statale - Foto

Scontro a San Giovanni Bianco mercoledì 22 maggio. L’incidente è avvenuto verso le 8 sulla statale 470 e, secondo le prime informazioni, ha coinvolto una moto e due auto, per un totale di cinque persone.

Sul posto il 118 con l’elisoccorso, ambulanze e automedica; i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e i carabinieri: le condizioni delle persone coinvolte non risulterebbero gravi (codice giallo). I vigili del fuoco dopo aver effettuato il soccorso tecnico urgente alle persone coinvolte hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. In seguito all’incidente il traffico sulla statale si è bloccato.