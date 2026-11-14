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Cronaca / Valle Brembana Sabato 14 Novembre 2026

San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto

LA CADUTA. Il macigno, del peso stimato tra i 20 e i 30 quintali, ha sfondato due recinzioni prima di fermarsi davanti a un’abitazione. Sopralluogo della Protezione civile nella zona dove vivono quattro famiglie.

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Redazione Web
Redazione Web
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

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San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto

San Pellegrino Terme

Tragedia sfiorata a San Pellegrino Terme, dove nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre un enorme masso si è staccato da una parete del monte Zucco, precipitando verso alcune abitazioni in località Viasona, a monte del cimitero.

San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto
San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto
La rete paramassi sopra le case sfondata

Il macigno, del peso stimato tra i 20 e i 30 quintali, ha divelto una prima recinzione metallica alta circa tre metri, finendo in un orto. La sua corsa è poi proseguita attraverso un’altra recinzione, anch’essa abbattuta, prima di arrestarsi proprio davanti a una casa.

La scoperta sabato mattina

A rendersi conto dell’accaduto è stato un vicino di casa, che nella mattinata di sabato 14 novembre ha notato il grosso masso e i danni provocati dalla caduta. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata la vicinanza alle abitazioni.

San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto
Il masso ha sfondato la rete di protezione
San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto
Il masso da 20/30 quintali caduto a San Pellegrino

Sopralluogo della Protezione civile, si valuta l’evacuazione

Nella zona interessata dal distacco vivono quattro famiglie. È in corso un sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza e valutare l’eventuale necessità di evacuare le abitazioni. Sul posto è intervenuto Mario Manzoni della Protezione civile di San Pellegrino Terme. Gli accertamenti dovranno chiarire se sussistano ulteriori rischi di distacco dalla parete rocciosa.

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