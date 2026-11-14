San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto
LA CADUTA. Il macigno, del peso stimato tra i 20 e i 30 quintali, ha sfondato due recinzioni prima di fermarsi davanti a un’abitazione. Sopralluogo della Protezione civile nella zona dove vivono quattro famiglie.Lettura meno di un minuto.
San Pellegrino Terme
Tragedia sfiorata a San Pellegrino Terme, dove nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre un enorme masso si è staccato da una parete del monte Zucco, precipitando verso alcune abitazioni in località Viasona, a monte del cimitero.
Il macigno, del peso stimato tra i 20 e i 30 quintali, ha divelto una prima recinzione metallica alta circa tre metri, finendo in un orto. La sua corsa è poi proseguita attraverso un’altra recinzione, anch’essa abbattuta, prima di arrestarsi proprio davanti a una casa.
La scoperta sabato mattina
A rendersi conto dell’accaduto è stato un vicino di casa, che nella mattinata di sabato 14 novembre ha notato il grosso masso e i danni provocati dalla caduta. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata la vicinanza alle abitazioni.
Sopralluogo della Protezione civile, si valuta l’evacuazione
Nella zona interessata dal distacco vivono quattro famiglie. È in corso un sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza e valutare l’eventuale necessità di evacuare le abitazioni. Sul posto è intervenuto Mario Manzoni della Protezione civile di San Pellegrino Terme. Gli accertamenti dovranno chiarire se sussistano ulteriori rischi di distacco dalla parete rocciosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA