San Pellegrino, enorme masso si stacca dal monte Zucco e sfiora una casa: si valuta l’evacuazione - Foto

Tragedia sfiorata a San Pellegrino Terme, dove nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre un enorme masso si è staccato da una parete del monte Zucco, precipitando verso alcune abitazioni in località Viasona, a monte del cimitero.

La rete paramassi sopra le case sfondata

Il macigno, del peso stimato tra i 20 e i 30 quintali, ha divelto una prima recinzione metallica alta circa tre metri, finendo in un orto. La sua corsa è poi proseguita attraverso un’altra recinzione, anch’essa abbattuta, prima di arrestarsi proprio davanti a una casa.

La scoperta sabato mattina

A rendersi conto dell’accaduto è stato un vicino di casa, che nella mattinata di sabato 14 novembre ha notato il grosso masso e i danni provocati dalla caduta. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata la vicinanza alle abitazioni.

Il masso ha sfondato la rete di protezione Il masso da 20/30 quintali caduto a San Pellegrino

Sopralluogo della Protezione civile, si valuta l’evacuazione