Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 04 Novembre 2026

San Pellegrino, si cerca Giorgio Cavagna: manca da casa da martedì

L’ALLARME. Il 67enne non è rientrato a casa dopo una passeggiata. L’ultimo avvistamento a Ca’ de Rizzi. Indossa una giacca blu: chi ha informazioni chiami il 112.

Lettura meno di un minuto.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
San Pellegrino, si cerca Giorgio Cavagna: manca da casa da martedì
Giorgio Cavagna

San Pellegrino

Si cerca dalle 14,30 di martedì 3 novembre Giorgio Cavagna, 67 anni, di San Pellegrino. L’uomo, invalido al 100%, si è allontanato dalla casa di via Viscardi, nella zona sopra la chiesetta della Madonna di Caravaggio, diretto verso il paese, come è solito fare.

San Pellegrino, si cerca Giorgio Cavagna: manca da casa da martedì
La foto di Giorgio Cavagna fornita dalla famiglia

Da allora non è più rientrato. L’allarme è partito dalla sorella. Nelle ricerche sono impegnati volontari, vigili del fuoco e carabinieri.

L’uomo è stato segnalato nella zona di Ca’ de Rizzi, zona ciclabile, verso le 15 di martedì, probabilmente in direzione di San Giovanni Bianco. «È solito uscire alla ricerca di castagne - dice la sorella - e forse andava in quella direzione proprio per quello. Porta una giacca blu» ha segnalato la donna che ringrazia chi potrà segnalare informazioni utili sull’uomo.

I contatti utili

Per eventuali avvistamenti, contattate direttamente i carabinieri al 112 o la sorella al 347/197 3212.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Pellegrino Terme
Sociale
Giorgio Cavagna