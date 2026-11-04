San Pellegrino, si cerca Giorgio Cavagna: manca da casa da martedì

Si cerca dalle 14,30 di martedì 3 novembre Giorgio Cavagna, 67 anni, di San Pellegrino. L’uomo, invalido al 100%, si è allontanato dalla casa di via Viscardi, nella zona sopra la chiesetta della Madonna di Caravaggio, diretto verso il paese, come è solito fare.

La foto di Giorgio Cavagna fornita dalla famiglia

Da allora non è più rientrato. L’allarme è partito dalla sorella. Nelle ricerche sono impegnati volontari, vigili del fuoco e carabinieri.