San Pellegrino, si cerca Giorgio Cavagna: manca da casa da martedì
L’ALLARME. Il 67enne non è rientrato a casa dopo una passeggiata. L’ultimo avvistamento a Ca’ de Rizzi. Indossa una giacca blu: chi ha informazioni chiami il 112.Lettura meno di un minuto.
San Pellegrino
Si cerca dalle 14,30 di martedì 3 novembre Giorgio Cavagna, 67 anni, di San Pellegrino. L’uomo, invalido al 100%, si è allontanato dalla casa di via Viscardi, nella zona sopra la chiesetta della Madonna di Caravaggio, diretto verso il paese, come è solito fare.
Da allora non è più rientrato. L’allarme è partito dalla sorella. Nelle ricerche sono impegnati volontari, vigili del fuoco e carabinieri.
L’uomo è stato segnalato nella zona di Ca’ de Rizzi, zona ciclabile, verso le 15 di martedì, probabilmente in direzione di San Giovanni Bianco. «È solito uscire alla ricerca di castagne - dice la sorella - e forse andava in quella direzione proprio per quello. Porta una giacca blu» ha segnalato la donna che ringrazia chi potrà segnalare informazioni utili sull’uomo.
I contatti utili
Per eventuali avvistamenti, contattate direttamente i carabinieri al 112 o la sorella al 347/197 3212.
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