Scialpinista ferito a una gamba soccorso a San Simone

Intervento giovedì pomeriggio, 4 gennaio, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e l’elisoccorso. Un uomo di 59 anni si è infortunato mentre stava praticando sci alpinismo, nei pressi della cima del Monte Siltri, tra Mezzoldo e Valleve; è scivolato, ha riportato un trauma a una gamba e non riusciva più a scendere in modo autonomo. È partita la richiesta di aiuto; la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Pronti a supporto delle operazioni otto tecnici del Cnsas, in piazzola a Branzi e presso il centro di San Giovanni Bianco. L’uomo è stato raggiunto, valutato, messo in sicurezza e portato in ospedale in codice giallo. L’intervento è cominciato intorno alle 13,30 ed è finito poco dopo un’ora.