Scivola nel canale per 100 metri, salvo

Intervento di soccorso nel pomeriggio di sabato 30 dicembre per un alpinista di 35 anni, scivolato per un centinaio di metri mentre scendeva con un amico dalla «Goulotte della sfinge», nei pressi del Pizzo dei Tre Signori. L’allarme è scattato poco prima delle 16. Dopo la caduta il 35enne è rimasto cosciente, l’amico lo ha raggiunto e hanno provato a scendere, ma l’alpinista infortunato aveva dolore a una spalla e non riusciva a proseguire, così hanno chiesto aiuto. Nella zona il Soccorso alpino ha inviato 8 tecnici della VI delegazione «Orobica» della stazione Valle Brembana, mentre il 118 ha inviato nella zona l’elisoccorso partito da Sondrio. L’elisoccorso ha raggiunto la zona e individuato il ferito, che è stato caricato a bordo con il verricello e trasferito in una zona più a valle dov’era nel frattempo arrivata l’ambulanza, con la quale il 35enne è stato portato per le cure del caso all’ospedale di Sondrio. Nel frattempo i tecnici del Soccorso alpino hanno raggiunto il suo compagno di escursione e lo hanno riaccompagnato a valle in serata.