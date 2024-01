Scivola sul ghiaccio, soccorsi in azione a Carona

La Stazione di Valle Brembana è stata attivata per un escursionista che ha riportato la sospetta frattura di una gamba, dopo essere scivolato sul ghiaccio lungo la strada sterrata che da Carisole porta a Carona. Le squadre territoriali sono salite e hanno raggiunto l’infortunato: 14 i soccorritori impegnati per l’intervento. L’uomo è stato medicato e sul posto è arrivato l’elisoccorso da Sondrio che ha trasportato l’uomo in ospedale.