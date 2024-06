Scontro tra due auto in galleria a Zogno, un ferito - Foto

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un’auto con al volante un 30enne stava salendo in valle quando nel secondo tratto della galleria di Zogno si sarebbe spostato verso il centro della carreggiata per evitare un’oggetto abbandonato sull’asfalto, a quel punto avrebbe urtato un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, un 30enne è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale in codice giallo.