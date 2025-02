Si ammala e muore in vacanza a Marsa Alam

Era la sua prima vacanza così lontano dall’Italia. Attesa da tempo e a ridosso ormai della pensione. Proprio durante la vacanza, a Marsa Alam, in Egitto, si è ammalato: febbre e normali sintomi influenzali. Poi, però, la situazione è peggiorata e, una volta portato in ospedale è stato ormai troppo tardi. Santa Brigida e l’alta Valle Brembana piangono Andrea Regazzoni, 60 anni, ex operaio alla Arditi di Val Brembilla.

La vacanza in Egitto

Andrea Regazzoni Abitava da solo in un appartamento nel centro della Valle Averara. Diversi lavori alle spalle, amante della compagnia, benvoluto. E questo viaggio così lontano - il primo, dicono i famigliari - e proprio ormai al termine della vita lavorativa. Il 26 gennaio Andrea posta le prime foto su Facebook del suo arrivo in Egitto, poi la gita sul Nilo, le piramidi, la Valle dei Re. Foto nel resort e del mare.

I primi sintomi

Verso la fine della vacanza, quando ormai si preparava per il rientro, Andrea si ammala, resta in camera due giorni. Ma sembrerebbero normali sintomi influenzali. Manda messaggi a casa, ma la situazione non sembra preoccupante. Finché i compagni conosciuti durante il viaggio lo accompagnano in infermeria. Da lì viene portato in ospedale ma in condizioni già critiche.

Il decesso in ospedale

I parenti vengono informati ma poche ore dopo viene comunicato il decesso. Andrea è morto la sera di domenica 9 febbraio. A Santa Brigida la notizia si diffonde rapidamente il giorno dopo, suscitando cordoglio e sorpresa. Si sapeva che Andrea era in Egitto per una vacanza e ci si domanda cosa possa essere successo di così improvviso.

La salma, fino a martedì 11 febbraio, si trovava a Hurghada, in attesa di essere trasferita nella capitale Il Cairo. Qui verrà cremata come chiesto dai famigliari, quindi le ceneri potranno essere trasportate in Italia, indicativamente tra 10-15 giorni. La Farnesina fa sapere che, «sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e sta fornendo ogni necessaria assistenza consolare per il rimpatrio della salma del connazionale».