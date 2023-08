Star bene in menopausa: incontro a Zogno aperto al pubblico

«Star bene in menopausa: fase naturale della vita»: questo il titolo del prossimo appuntamento del ciclo «Salute e benessere», organizzato dalla Casa di Comunità di Zogno, articolazione del Distretto Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almè, in collaborazione con il Comune di Zogno, che si terrà martedì 8 agosto presso la Sala consiliare del Comune in viale Martiri della Libertà, 27. L’incontro si svolgerà dalle ore 15 alle ore 17 e sarà aperto a tutta la popolazione.