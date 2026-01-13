Taleggio, nel pomeriggio del 13 gennaio è stato scarcerato Nouri Hedhili

È stato appena scarcerato - nel pomeriggio di martedì 13 gennaio - il tunisino Nouri Hedhili, fermato dopo il ritrovamento del corpo di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, egiziano di 43 anni, che aveva svolto alcuni lavoretti nella sua casa di Verdellino.

In carcere dal 6 gennaio

Il 53enne aveva trasportato il corpo nel luogo del ritrovamento, a Taleggio, dando poi versioni diverse agli inquirenti. In carcere dal 6 gennaio per omicidio volontario, le ulteriori indagini hanno permesso di dare consistenza all’ultima ricostruzione di Hedhili: la morte di Matried fu un incidente, mentre questi lavorava sul tetto.