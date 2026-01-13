Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Martedì 13 Gennaio 2026

Taleggio, nel pomeriggio del 13 gennaio è stato scarcerato Nouri Hedhili

IL CASO. Su richiesta della Procura, il gip Michele Ravelli ha revocato la misura cautelare.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
Carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo, a Taleggio
Carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo, a Taleggio
(Foto di Maraviglia)

Taleggio

È stato appena scarcerato - nel pomeriggio di martedì 13 gennaio - il tunisino Nouri Hedhili, fermato dopo il ritrovamento del corpo di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, egiziano di 43 anni, che aveva svolto alcuni lavoretti nella sua casa di Verdellino.

In carcere dal 6 gennaio

Il 53enne aveva trasportato il corpo nel luogo del ritrovamento, a Taleggio, dando poi versioni diverse agli inquirenti. In carcere dal 6 gennaio per omicidio volontario, le ulteriori indagini hanno permesso di dare consistenza all’ultima ricostruzione di Hedhili: la morte di Matried fu un incidente, mentre questi lavorava sul tetto.

Alla luce di queste risultanze, su richiesta della Procura, nel pomeriggio del 13 gennaio il gip Michele Ravelli ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere. È stato lo stesso avvocato del tunisino, Simone Inno (che lo assiste con il collega Gianluca Paris) a recarsi in carcere per riaccompagnare il proprio assistito dalla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taleggio
Verdellino
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Inchiesta, Autopsia
Sociale
Morte
Nouri Hedhili
Hassan Saber Qamer Ahmed Matried
Michele Ravelli
Simone Inno
Gianluca Paris