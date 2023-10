Tanta pioggia, è arrivata la neve a Foppolo - Le previsioni

Altra neve è prevista nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana . Chiuso per il maltempo il passo San Marco che collega Bergamo con Sondrio gestito da Anas.

Ha piovuto tanto e ovunque il 30 ottobre, con picchi nella zona del Sebino e in Val Seriana, stando alle stazioni del Centro Meteo lombardo, ma in generale si sono registrati accumuli tra i 70 e 80 mm sulle Orobie e di 50 mm su alcune zone della pianura. Martedì 31 ottobre, invece, il fronte freddo si attenua e, fatta eccezione per qualche rovescio, anche temporalesco, di prima mattina, sarà una giornata soleggiata. La tregua, però, sarà breve: «La giornata del 1° novembre – spiega Daniele Berlusconi di 3BMeteo - inizierà asciutta e soleggiata, per annuvolarsi nel corso del pomeriggio e fare già qualche primo piovasco entro sera, in attesa di una più forte perturbazione in transito giovedì che, sulla falsa riga di quella di ieri, scaricherà altri 70 mm di pioggia diffusi su tutta la bergamasca». Poi ancora un’altra tregua e sabato una nuova perturbazione simile a quelle che l’hanno preceduta. E quindi ancora pioggia abbondante e qualche possibile nevicata al di sopra dei 2000 metri.