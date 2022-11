Temperature giù, si spara neve al Pora e Valtorta-Piani di Bobbio

Scende la temperatura e sale la febbre della stagione bianca. Non solo per gli appassionati che non vedono l’ora di rispolverare gli sci, ma anche per i gestori degli impianti, che si sono messi al lavoro sfoderando i cannoni per l’innevamento artificiale. L’attività è ripresa nel comprensorio del Pora e a Valtorta-Piani di Bobbio.