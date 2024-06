Temperature a picco e neve in quota. «L’estate si vedrà forse a metà luglio»

Temperature in picchiata

Con la massima che in genere, anche in pianura, non ha superato i 20-21 gradi. E viste le temperature così basse - al di sotto di 7-8 gradi rispetto alla media del periodo - su alcune cime delle Orobie è tornata la neve, anche al di sotto dei 3.000 metri. «Domenica mattina - fa sapere il gestore Mario Fornoni- qua al rifugio Barbellino (a quota 2.131 metri di quota, sopra Valbondione) il termometro segnava 3 gradi e la neve è caduta fin verso i 2.500 metri del Passo Pila».

Le previsioni

Domenica ancora una giornata di pioggia continua, fino a 60 millimetri - dalla mezzanotte al tardo pomeriggio - in alcune zona della provincia, soprattutto a est. «Quella di sabato è stata una breve tregua - spiega Davide Sironi, di 3B meteo -. Siamo nel mezzo di una perturbazione atlantica con un vortice di bassa pressione che si sposterà ora nel Centro Italia. Fino a mercoledì avremo un tempo caratterizzato dall’instabilità, con temperature al di sotto di 7/8 gradi rispetto alla media del periodo e le massime, come oggi (ieri per chi legge, ndr) non oltre i venti gradi. Temperature che hanno portato la neve verso i 2.800 metri, sulle cime delle Orobie. Quella di oggi (domenica per chi legge, ndr) è stata la fase più perturbata. Lunedì migliorerà un po’ ma da mezzogiorno dovrebbero tornare le piogge. Non sono previsti fenomeni estremi, grandinate o forte vento come nei giorni scorsi, ma un’instabilità che proseguirà almeno fino a mercoledì. Tra martedì e mercoledì avremo delle schiarite con temperature un po’ in rialzo. Poi una pausa giovedì e venerdì, con la colonnina di mercurio che tornerà verso i 30 gradi, un caldo comunque moderato. Ma l’instabilità tornerà a farci visita nel prossimo fine settimana, con una nuova perturbazione».