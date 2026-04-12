Travolto da un’auto a Treviglio, lunedì mattina l’addio a Roncobello

Sono stati fissati i funerali di Flavio Leoni, travolto da un’auto mentre ra in bici con il padre e lo zio. La celebrazione si terrà lunedì 13 aprile alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Roncobello, il paese dell’Alta Valle Brembana al quale il giovane trevigliese, 34 anni, era profondamente legato e dove aveva trascorso diversi anni della sua vita.

Al termine delle esequie, la salma verrà trasferita a Treviglio, dove sarà tumulata nella tomba di famiglia. Flavio Leoni, originario di Treviglio, ha perso la vita nei giorni scorsi in seguito al violento scontro che lo ha coinvolto insieme al padre e allo zio lungo la strada provinciale 141, tra Treviglio e Pontirolo Nuovo. I tre stavano percorrendo la strada in bicicletta quando sono sttai travolti da un’automobile con alla guida un 48enne risultato positivo all’alcoltest.

Critiche le condizioni dello zio

Le condizioni dello zio di Flavio, Amanzio, 69 anni, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, rimangono critiche. Nelle ore successive all’incidente l’uomo è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. I medici continuano a monitorarne lo stato di salute in Terapia intensiva. Più rassicuranti, invece, le notizie che riguardano il padre del giovane, Mauro, 66 anni: l’uomo, che ha riportato un trauma cranico, risulta in condizioni stazionarie e non sarebbe in pericolo di vita.

La zona dove i tre ciclisti sono stati investiti a Treviglio

(Foto di Cesni) Roncobello e Treviglio si preparano così a dare l’ultimo saluto al giovane Flavio. A Roncobello, dove aveva vissuto a lungo con la madre, Flavio aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale di minoranza, era stato membro della Pro Loco e per anni aveva partecipato attivamente alla vita dell’oratorio parrocchiale. A Treviglio tornava spesso a trovare i parenti.

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