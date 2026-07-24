Trovato un gestore: riaprirà dopo 8 anni la piscina di Foppolo

La piscina comunale di Foppolo sarà gestita dalla Belmont-Foppolo Srl. La società di Giacomo Martignon, gestore delle seggiovie, si è aggiudicata il bando (su tre aspiranti) del Comune (sei anni più altri sei di tacito rinnovo).

Chiusa dal 2018

Realizzata nel 2006, posta lungo la strada che sale agli impianti, in via Moia, «La Peghera» (prende il nome dal condominio che la ospita a piano terra), è chiusa dal 2018. Vani, fino allo scorso anno, i tentativi di trovare un gestore. Fino al bando all’inizio di quest’anno a cui ha riposto il proprietario e gestore delle seggiovie, l’imprenditore Giacomo Martignon.

Simbolico, di fatto, il canone di affitto: cento euro l’anno. Ma la struttura, ferma appunto da tempo, necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Tanto che la vasca non aprirà prima della stagione invernale 2027-28.

Due, infatti, gli step di riavvio dell’impianto: entro il 7 dicembre di quest’anno dovrà essere riattivata l’area benessere, ovvero sauna, bagno turco, docce emozionali, palestra e centro estetico. Entro l’anno successivo, invece, il 7 dicembre 2027, dovrà essere riattivata anche la piscina (compresa di vasche idromassaggio).

«Nuovo servizio per i turisti»

Soddisfatto il sindaco Eli Pedretti: «Finalmente riusciamo a riaprire la piscina e il centro benessere - dice -. Si voleva dare un nuovo servizio ai turisti garantendo loro l’opportunità di un’alternativa in particolare durante le giornate di maltempo. Va ringraziato il commissario Andrea Iannotta (che si occupa del dissesto, ndr) per aver escluso la piscina dai beni destinati all’asta. Quindi l’impegno per arrivare al risultato del segretario Vincenzo De Filippis, dell’assessore ai Lavori pubblici Mattia Truzoli e del vicesindaco Alessandro Gherardi». Come previsto da contratto le attività (Spa e piscina) dovranno restare aperte al pubblico almeno dal 7 dicembre al 10 aprile, periodo coincidente con la stagione sciistica, e dal 10 luglio al 10 settembre, durante l’estate.

I lavori alle seggiovie

Nel frattempo proseguono i lavori di sostituzione delle seggiovie di Foppolo. Il cantiere era già stato aperto la scorsa estate, poi sospeso. Si è ripartiti questa primavera, per riuscire a riaprire con la stazione a dicembre, insieme alle seggiovie di Val Carisole (di proprietà del Comune di Carona e in gestione dall’anno scorso per 15 anni alla Belmont-Foppolo).

Un’operazione da circa 3,5 milioni di euro (di cui 2,7 finanziati dal ministero del Turismo) che prevede l’accorciamento della seggiovia Quarta Baita fino all’altezza dell’11° pilone (Terza Baita) e la sostituzione dell’attuale seggiovia del Montebello (che va in pensione dopo 43 anni ma sarà riposizionato in Val Carisole, al posto del Giretta) con il nuovo impianto quadriposto acquistato dal comprensorio di Arabba, sulle Dolomiti. La pista del Montebello sarà quindi allungata, mentre la pista a valle sarà più corta rispetto all’attuale Quarta Baita.