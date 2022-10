Turismo, «Forum Leader Giovani» premia lo studio su Dossena

Un progetto che vede il turismo come un’opportunità per i territori per poter implementare i propri servizi, in modo sostenibile. È l’idea che ha vinto il contest tra gruppi di «Forum Leader Giovani» , l’iniziativa (organizzata in collaborazione con Rrn-Rete Leader, Forum Leader e dei Gal fondatori della Sisl - Scuola italiana dello sviluppo locale) che ha portato in Valle Brembana 38 giovani da tutt’Italia per confrontarsi sui temi della ruralità.