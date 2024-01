Un’aula universitaria nelle miniere di Dossena: le rocce studiate «dal vivo»

Dossena e le sue miniere aprono le porte a studenti e professori universitari. L’ultima novità in arrivo nel paese della Val Serina è « Mine Tech Lab Dossena », il progetto che prevede la realizzazione all’interno delle miniere di Paglio-Pignolino di un’ aula didattica universitaria in cui gli studenti potranno svolgere attività in ambito geologico, ma non solo. «Si tratta di un progetto che è frutto di una collaborazione tra il Comune – spiega il sindaco Fabio Bonzi – e l’ Università degli Studi Milano Bicocca , dipartimento di Scienze dell’ambiente e della Terra. Abbiamo saputo che l’università era interessata a trovare un posto adatto a questo tipo di progettualità e stavano attivamente cercando il luogo adatto. Abbiamo avuto un confronto con loro in cui abbiamo manifestato la nostra disponibilità e ci siamo messi a disposizione per poter collaborare. C’è stata quindi anche una visita delle nostre miniere per capire se fossero quello che cercavano e siamo felici che sia così e che il progetto si realizzi da noi». Così nei giorni scorsi è stato sottoscritto il protocollo tra le parti interessate.

Il progetto

«Il primo passo è stato fatto, ora partiranno con gli studi e poi verrà realizzata l’aula – continua Bonzi –. Quindi nei prossimi mesi entrerà nel vivo il progetto, che prevede la sistemazione con l’allestimento di una parte del “livello Sandri” (la porzione della miniera a livello zero, ndr), non ancora utilizzata e non visitabile. Concederemo all’università l’uso di quella parte di miniera dove verranno poi realizzati studi e ricerche che saranno successivamente condivisi con il Comune». L’obiettivo dell’amministrazione dossenese è anche quello di ampliare la platea interessata alla visita delle miniere, rendendo così il paese un polo non solo turistico ma anche attrattivo per le ricerche scientifiche. «L’aula sarà un vero e proprio laboratorio – spiega il sindaco – in cui gli studenti della Bicocca del Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della Terra, ma anche tutti quelli che frequentano corsi legati al tema minerario potranno lavorare sulle miniere studiando le nostre, la geologia, analizzando le rocce. In cambio noi avremo a disposizioni questi studi per farci dei ragionamenti futuri che possono sviluppare poi anche la fruibilità delle miniere stesse. A noi come amministrazione comunale fa molto piacere questa collaborazione, perché durante l’anno avremo diversi studenti sul nostro territorio e quindi possiamo farlo conoscere ancora di più. L’apertura al tema università poi è un elemento fondamentale che permette di mettere in gioco una nuova economia che sul nostro territorio non era ancora sviluppata».