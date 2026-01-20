Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Martedì 20 Gennaio 2026

Val Brembana, riapre la strada di Ubiale Clanezzo a due mesi dalla frana

TEMPI RECORD. Boccata d’ossigeno per la viabilità in Val Brembana, la riapertura in tempi record della strada di Ubiale (martedì 20 gennaio alle 17), grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, dovrebbe contribuire a migliorare la circolazione nel fondo valle.

La strada comunale tra Bondo e Clanezzo, di Ubiale chiusa dal 16 novembre, riapre alle 17 del 20 gennaio
La strada comunale tra Bondo e Clanezzo, di Ubiale chiusa dal 16 novembre, riapre alle 17 del 20 gennaio

Ubiale Clanezzo

La strada riapre alle 17 di martedì 20 gennaio. Era stata una frana lo scorso 16 novembre ad ostruire il passaggio e a mettere ancora più in crisi la già congestionata viabilità della Valle Brembana.

Con un intervento a tempo di record, finanziato con 180 mila euro da regione Lombardia, a due mesi dalla frana e a poco più di un mese dall’inizio dei lavori avviati il 9 dicembre scorso, riapre la strada comunale tra Bondo e Clanezzo, frazioni di Ubiale, una strada di proprietà comunale ma da sempre utilizzata da migliaia di pendolari ogni giorno come scorciatoia e alternativa alle code della statale 470, nel tratto tra Sedrina e Villa d’Almè .

Con la chiusura causa frana le code - già lunghe - sulla statale, quindi, sono ulteriormente peggiorate in questi due mesi: tempi di percorrenza aumentati e incolonnamenti in momenti della giornata sempre più ampi.

Le code sulla statale 470 della Valle Brembana
Le code sulla statale 470 della Valle Brembana
La strada comunale tra Bondo e Clanezzo, di Ubiale chiusa dal 16 novembre, riapre alle 17 del 20 gennaio
La strada comunale tra Bondo e Clanezzo, di Ubiale chiusa dal 16 novembre, riapre alle 17 del 20 gennaio

Ubiale Clanezzo
Bondo
Sedrina
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
frana
regione lombardia