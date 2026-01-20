Cronaca / Valle Brembana
Martedì 20 Gennaio 2026
Val Brembana, riapre la strada di Ubiale Clanezzo a due mesi dalla frana
TEMPI RECORD. Boccata d’ossigeno per la viabilità in Val Brembana, la riapertura in tempi record della strada di Ubiale (martedì 20 gennaio alle 17), grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, dovrebbe contribuire a migliorare la circolazione nel fondo valle.
Ubiale Clanezzo
La strada riapre alle 17 di martedì 20 gennaio. Era stata una frana lo scorso 16 novembre ad ostruire il passaggio e a mettere ancora più in crisi la già congestionata viabilità della Valle Brembana.
Con un intervento a tempo di record, finanziato con 180 mila euro da regione Lombardia, a due mesi dalla frana e a poco più di un mese dall’inizio dei lavori avviati il 9 dicembre scorso, riapre la strada comunale tra Bondo e Clanezzo, frazioni di Ubiale, una strada di proprietà comunale ma da sempre utilizzata da migliaia di pendolari ogni giorno come scorciatoia e alternativa alle code della statale 470, nel tratto tra Sedrina e Villa d’Almè .
Con la chiusura causa frana le code - già lunghe - sulla statale, quindi, sono ulteriormente peggiorate in questi due mesi: tempi di percorrenza aumentati e incolonnamenti in momenti della giornata sempre più ampi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA