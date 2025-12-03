Val Brembana, da Regione 180 mila euro per riaprire la strada Ubiale-Clanezzo

Regione Lombardia ha deciso che stanzierà 180.000 euro dal fondo di riserva per permettere la riapertura della strada comunale tra Ubiale e Clanezzo, chiusa dal 16 novembre dopo il crollo di alcuni massi. La viabilità interrotta ha costretto tutto il traffico sulla SS 470, creando forti disagi lungo la Val Brembana .

Intervento urgente dopo il sopralluogo del 1° dicembre

La decisione arriva dopo il sopralluogo effettuato dall’assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. Il provvedimento sarà portato nella prossima seduta di giunta e consentirà al Comune di avviare subito i lavori di messa in sicurezza del versante e di mitigazione del rischio.

Comazzi: «Non perdere neanche un giorno»

«La Val Brembana non può restare isolata né ostaggio dei disagi – ha dichiarato Comazzi –. Abbiamo scelto la via più rapida: utilizzare il fondo di riserva per mettere subito a disposizione 180.000 euro, così da permettere l’avvio immediato dei lavori. È una risposta concreta alle richieste del territorio ».

Le code in Valle Brembana da settembre sono all’ordine del giorno

Oltre 300 mila euro già stanziati nei mesi scorsi

L’assessore ha ricordato che il nuovo finanziamento si aggiunge agli oltre 300.000 euro già destinati nei mesi scorsi alla stessa area. «Regione Lombardia è in prima linea nel sostenere le comunità più colpite. Questo intervento conferma l’attenzione costante verso Ubiale, Clanezzo e tutta la provincia di Bergamo».

Avvio dei lavori nei prossimi giorni