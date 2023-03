Vuoi giocare a «Snow volley»? A San Simone si può

Dodici le squadre in gara (ma molte di più erano quelle che avevano chiesto l’iscrizione, chiusa per motivi organizzativi) che si sono sfidate su quattro campi (più uno per il gioco libero) allestiti sul pianoro tra lo skilift e il ristoro «Lo Scoiattolo» (sponsor dell’evento). Il via alla mattina con i gironi eliminatori, quindi le finali nel pomeriggio. Durante il torneo la presenza anche dello stand dell’Admo dell’alta Valle Brembana.