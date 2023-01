A Pura il sole tornerà solo il 21 gennaio

Sul pugno di case che compongono la frazione di Pura, territorio di Endine Gaiano, il sole non si vede dal 21 novembre: scomparso dietro la vetta del versante che separa il lago d’Endine da quello d’Iseo, tornerà a splendere solo dopo tre mesi, il 21 gennaio. Anche per via del fatto che riscaldare le abitazioni è sempre più costoso, i residenti attendono con trepidazione. «Vivo qui ha sempre – dice Giacomo (niente cognome, ndr), 73 anni, pensionato dopo aver svolto tanti lavori –: me lo ricordo quando per vedere il lago che ghiacciava la gente arrivava con i pullman. Ci si andava su anche alla notte di Capodanno, facevano i fuochi, i falò. Questa volta fa troppo caldo, sarà difficile che ghiacci ormai. Trent’anni fa il ghiaccio urlava, adesso non si sente più». Urlava? «Le bolle di gas che venivano dai fondali risalivano, spaccavano la lastra che quando si rompeva faceva questo suono che sembrava un urlo. La gente che lo sentiva e non era abituata, si spaventava». Il pensionato lavora a ripulire le aree dei canneti in riva al lago: «A quest’ora un po’ dovrebbe essere gelato, ma ha fatto troppo caldo quest’estate e fa troppo caldo adesso: tutto cambiato».