Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 09 Ottobre 2026

Carpfishing, maratona di beneficenza sul lago di Endine

LA MANIFESTAZIONE. Da giovedì 8 ottobre 93 pescatori accampati sulle rive. Da tutta Italia e dall’estero quattro giorni per provare a pescare la carpa più pesante.

Lettura 1 min.
Daniele Foffa
Daniele Foffa
Carpfishing, maratona di beneficenza sul lago di Endine
I pescatori della trentesima edizione della Maratona sulle rive del lago di Endine

Endine

La Maratona benefica internazionale di carpfishing sul lago d’Endine è arrivata a cifra tonda. La 30a edizione è iniziata giovedì 8 ottobre con una platea di partecipanti molto più ampia del solito: dagli abituali 60 si è passati a 93 pescatori. Suddivisi in 31 squadre da tre elementi, anziché due, la maratona proseguirà senza interruzioni, notte e giorno, fino a domenica 11 ottobre.

Anche dall’estero per i «giganti» dell’Endine

Come al solito, i partecipanti vengono da diverse regioni italiane, e anche dall’esterno, in particolare dall’Olanda, richiamati dalla fama del lago e delle carpe che lo popolano, i cosiddetti «giganti dell’Endine».

Lavorando in squadra (ognuno la sua), proveranno a catturare la carpa più grande, cioè la più pesante, quella che determinerà l’assegnazione del titolo di vincitore della gara

Dotati di tutto il necessario, si sono già accampati in riva al lago, in posizioni fisse con tende, canne e lenze. Insieme, lavorando in squadra (ognuno la sua), proveranno a catturare la carpa più grande, cioè la più pesante, quella che determinerà l’assegnazione del titolo di vincitore della gara. Poi, una volta pesata, la rilasceranno in acqua.

Le premiazioni domenica 11 ottobre

L’ultimo atto della kermesse, la premiazione, si terrà invece all’ex ristorante «Bruxelles» di Endine Gaiano domenica 11 ottobre alle 11,30. La Maratona, però, non è soltanto una sfida e qualche giorno di vita all’addiaccio: rimane anche e soprattutto un’iniziativa di carattere solidaristico.

Il ricavato a due realtà locali

«Accanto al Centro diurno integrato “Maria Luisa Guerinoni” di Endine Gaiano abbiamo scelto di sostenere lo studio psicopedagogico “Auris” di Spinone»

Perciò il ricavato verrà devoluto a due realtà che svolgono servizi importanti per la comunità locale. «Accanto al Centro diurno integrato “Maria Luisa Guerinoni” di Endine Gaiano – fa sapere Davide Longhi, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Carpfishing Endine 139”, organizzatrice della quattro giorni di pesca in collaborazione con Carpfishing Italia – quest’anno abbiamo scelto di sostenere anche una secondo soggetto attivo sul territorio: la studio psicopedagogico “Auris” di Spinone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Endine Gaiano
Pesca
Tempo libero
beneficenza
Sociale
Maratona
Sport
Davide Longhi