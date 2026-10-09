Carpfishing, maratona di beneficenza sul lago di Endine
LA MANIFESTAZIONE. Da giovedì 8 ottobre 93 pescatori accampati sulle rive. Da tutta Italia e dall’estero quattro giorni per provare a pescare la carpa più pesante.Lettura 1 min.
Endine
La Maratona benefica internazionale di carpfishing sul lago d’Endine è arrivata a cifra tonda. La 30a edizione è iniziata giovedì 8 ottobre con una platea di partecipanti molto più ampia del solito: dagli abituali 60 si è passati a 93 pescatori. Suddivisi in 31 squadre da tre elementi, anziché due, la maratona proseguirà senza interruzioni, notte e giorno, fino a domenica 11 ottobre.
Anche dall’estero per i «giganti» dell’Endine
Come al solito, i partecipanti vengono da diverse regioni italiane, e anche dall’esterno, in particolare dall’Olanda, richiamati dalla fama del lago e delle carpe che lo popolano, i cosiddetti «giganti dell’Endine».
Lavorando in squadra (ognuno la sua), proveranno a catturare la carpa più grande, cioè la più pesante, quella che determinerà l’assegnazione del titolo di vincitore della gara
Dotati di tutto il necessario, si sono già accampati in riva al lago, in posizioni fisse con tende, canne e lenze. Insieme, lavorando in squadra (ognuno la sua), proveranno a catturare la carpa più grande, cioè la più pesante, quella che determinerà l’assegnazione del titolo di vincitore della gara. Poi, una volta pesata, la rilasceranno in acqua.
Le premiazioni domenica 11 ottobre
L’ultimo atto della kermesse, la premiazione, si terrà invece all’ex ristorante «Bruxelles» di Endine Gaiano domenica 11 ottobre alle 11,30. La Maratona, però, non è soltanto una sfida e qualche giorno di vita all’addiaccio: rimane anche e soprattutto un’iniziativa di carattere solidaristico.
Il ricavato a due realtà locali
«Accanto al Centro diurno integrato “Maria Luisa Guerinoni” di Endine Gaiano abbiamo scelto di sostenere lo studio psicopedagogico “Auris” di Spinone»
Perciò il ricavato verrà devoluto a due realtà che svolgono servizi importanti per la comunità locale. «Accanto al Centro diurno integrato “Maria Luisa Guerinoni” di Endine Gaiano – fa sapere Davide Longhi, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Carpfishing Endine 139”, organizzatrice della quattro giorni di pesca in collaborazione con Carpfishing Italia – quest’anno abbiamo scelto di sostenere anche una secondo soggetto attivo sul territorio: la studio psicopedagogico “Auris” di Spinone».
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