Carpfishing, maratona di beneficenza sul lago di Endine

La Maratona benefica internazionale di carpfishing sul lago d’Endine è arrivata a cifra tonda. La 30a edizione è iniziata giovedì 8 ottobre con una platea di partecipanti molto più ampia del solito: dagli abituali 60 si è passati a 93 pescatori. Suddivisi in 31 squadre da tre elementi, anziché due, la maratona proseguirà senza interruzioni, notte e giorno, fino a domenica 11 ottobre.