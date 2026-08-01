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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 01 Agosto 2026

Cenate Sopra, muore a 79 anni tentando di recuperare il gatto caduto in un ruscello

LA TRAGEDIA. È successo intorno alle 15 di sabato 1° agosto: avvicinandosi al corso d’acqua avrebbe perso l’equilibrio.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli
Cenate Sopra, muore a 79 anni tentando di recuperare il gatto caduto in un ruscello

Cenate Sopra

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 1° agosto a Cenate Sopra, in via Lazzarino. Un uomo di 79 anni, residente a Novate Milanese, ha perso la vita dopo essere caduto in un ruscello mentre tentava di recuperare il proprio gatto.

È successo verso le 15. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe avvicinato al corso d’acqua nel tentativo di soccorrere l’animale, ma avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel ruscello. L’incidente si è rivelato purtroppo fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto al recupero dell’uomo e agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al termine delle operazioni e del nulla osta dell’autorità competente, la salma del 79enne è stata restituita ai familiari.

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