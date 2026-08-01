Cenate Sopra, muore a 79 anni tentando di recuperare il gatto caduto in un ruscello

È successo verso le 15. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe avvicinato al corso d’acqua nel tentativo di soccorrere l’animale, ma avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel ruscello. L’incidente si è rivelato purtroppo fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto al recupero dell’uomo e agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al termine delle operazioni e del nulla osta dell’autorità competente, la salma del 79enne è stata restituita ai familiari.