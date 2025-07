«Ciao Alberto, calciatore e ragazzo dal cuore d’oro»

È morto sul colpo tra le lamiere distrutte della sua Fiat Panda Alberto Suardi, solo vent’anni, residente a Spinone al Lago. Il drammatico schianto in cui è rimasto coinvolto si è verificato alla’alba di domenica, intorno alle 5, in via Nazionale, all’altezza della rotatoria di Borgo di Terzo, poco distante dal confine con Luzzana. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l’utilitaria stava viaggiando sulla corsia verso Bergamo. Per cause che sono in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada, facendo un volo sul terrapieno a bordo strada: la macchina prima ha urtato il cordolo e poi si è cappottata. Nella carambola ha urtato una Mercedes con al volante un anziano di Berzo San Fermo, rimasto illeso.

Immediato l’allarme al 112. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorritori dell’automedica di Bergamo e due ambulanze della Croce rossa di Seriate e Trescore, che hanno fatto di tutto per salvare il ventenne. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Per gli accertamenti e i rilievi sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Clusone.

L’auto di Alberto Suardi che si è ribaltata e uscita di strada a Borgo di Terzo domenica 27 luglio alle 5 Sul luogo della tragedia sono arrivati i genitori della vittima, la mamma Katia e il papà Marco: «Domenica mattina Alberto stava andando a Zandobbio per un Memorial di calcetto». È una manifestazione di 24 ore, tra il 26 e il 27 luglio, organizzata all’oratorio del paese della Val

L’auto urtata dalla Panda di Alberto Suardi nell’incidente che gli è stato fatale La salma di Alberto domenica mattina è stata restituita ai famigliari, è stata composta alla casa del commiato «Monieri» di Trescore e poi portata nella camera ardente allestita a casa, in via Alla Fonte a Spinone. Qui il giovane abitava con i genitori e il fratello Federico. Il funerale sarà celebrato martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale.

Chi era Alberto Suardi

Alberto era nato il 24 giugno all’ospedale di Seriate. Era un ragazzo conosciuto e stimato in tutta la zona. In passato aveva giocato a calcio nella società dilettantistica di Casazza. Sulla pagina Facebook del «Casazza Calcio» è stato scritto un messaggio di vicinanza ai famigliari: «Società, allenatori, dirigenti, calciatori e tifosi si stringono attorno alla famiglia di Alberto Suardi in questo momento di dolore. Ciao Alberto, calciatore e ragazzo dal cuore d’oro».

Dell’associazione sportiva abbiamo sentito il mister, Stefano Avanzini: «Sono stato il suo allenatore, aveva giocato due anni fa nella categoria Juniores, in passato nel settore giovanile. Ho un bel ricordo di lui, era un ragazzo che si metteva sempre in gioco, non era mai sopra le righe. Si distingueva per la tenacia. Era serio e disciplinato. Voglio ricordarlo così». Tanti amici ieri hanno fatto visita alla camera ardente: «Abbiamo fatto gli esami di Maturità insieme. Eri un ragazzo solare e alla mano, sono veramente sconvolta», ha ricordato l’ex compagna di scuola Elena su Facebook. «Senza parole, un abbraccio forte alla famiglia. Voglio ricordarti sempre sorridente, ciao Albi»: scrive così, sempre sul social, l’amico Stefano.