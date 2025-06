Droga sotterrata in campagna, la nuova frontiera dello spaccio

Lo spaccio nella Bassa Bergamasca

E che consiste nel nascondere – spesso sotterrandola fisicamente – la droga da spacciare, anche in quantitativi che vanno oltre il semplice e cosiddetto «uso personale». Per poi andarla a prendere soltanto quando l’acquirente sta arrivando, evidentemente in un contesto di accordo tra spacciatore – probabilmente qualcosa di più rispetto al classico pusher o cavallino di strada, ma comunque non certo ai vertici del narcotraffico – e acquirente. Spesso benestante, almeno stando alle auto con cui arriva. E alla ricerca di cocaina, oltre che di hashish. «Gente che ha visto lo spaccio mi ha riferito di macchinoni e di persone distinte», riferisce ancora il contadino. Che qui attorno si spacciasse in questo modo non è mai stato un segreto: «A me è capitato di vedere, già nei mesi scorsi, strani soggetti in piedi, ai bordi della strada, senza un preciso motivo per essere lì, come in attesa di qualcuno – racconta una residente di Canonica che spesso transita lungo questa provinciale –: poi, ripassandoci poco dopo in senso contrario, ho visto un’auto che si avvicinava a quell’uomo».