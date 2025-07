Folla e palloncini bianchi per l’addio ad Alberto: «Lasci un vuoto incolmabile»

Striscioni e palloncini bianchi per l’ultimo saluto ad Alberto Suardi, il 20enne di Spinone che ha perso la vita domenica mattina nel terribile incidente a Borgo di Terzo .

In occasione del funerale, è stato proclamato il lutto cittadino a Spinone. Una folla di concittadini si è unita al dolore dei familiari di Alberto. Tanti amici con i loro genitori, ex compagni, ex docenti e conoscenti dei Suardi.