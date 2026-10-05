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Cronaca / Valle Cavallina Lunedì 05 Ottobre 2026

Gorlago, puntine sul percorso della gara di mountain bike: scatta la denuncia - Foto

IL CASO. Centinaia di puntine e cinque oggetti con bacchette d’acciaio sul tracciato della finale NorthX Series Cup. Circa 250 giovani in gara, nessun ferito.

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Monica Armeli
Monica Armeli
Gorlago, puntine sul percorso della gara di mountain bike: scatta la denuncia - Foto

Gorlago

Puntine e rudimentali oggetti con bacchette d’acciaio disseminati sul percorso di una gara nazionale giovanile di mountain bike a Gorlago. L’allarme è scattato domenica mattina 4 ottobre, durante le prove, quando alcuni ciclisti hanno iniziato a segnalare le prime forature. L’Asd Kricca Bike, che ha organizzato la manifestazione, ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri.

La finale della NorthX Series Cup a Gorlago

Gorlago, puntine sul percorso della gara di mountain bike: scatta la denuncia - Foto
A Gorlago puntine e bacchette d’acciaio sul percorso della gara di mountain bike

La manifestazione era la finale della NorthX Series Cup e vedeva in gara 53 squadre delle categorie Esordienti, Allievi e Juniores, con circa 250 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, provenienti da tutta Italia.

Le prime forature sono state segnalate durante le prove. «Sul tracciato erano state sparse alcune centinaia di puntine ed erano presenti anche cinque rudimentali oggetti con bacchette d’acciaio», riferiscono gli organizzatori.

Nessun ferito, gara in ritardo di 15 minuti

Non si sono registrati feriti. La competizione ha subito un ritardo di circa 15 minuti che ha permesso di verificare il percorso e ripulire il tracciato..

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