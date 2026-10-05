Gorlago, puntine sul percorso della gara di mountain bike: scatta la denuncia - Foto

Puntine e rudimentali oggetti con bacchette d’acciaio disseminati sul percorso di una gara nazionale giovanile di mountain bike a Gorlago. L’allarme è scattato domenica mattina 4 ottobre, durante le prove, quando alcuni ciclisti hanno iniziato a segnalare le prime forature. L’Asd Kricca Bike, che ha organizzato la manifestazione, ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri.

La finale della NorthX Series Cup a Gorlago

A Gorlago puntine e bacchette d’acciaio sul percorso della gara di mountain bike La manifestazione era la finale della NorthX Series Cup e vedeva in gara 53 squadre delle categorie Esordienti, Allievi e Juniores, con circa 250 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, provenienti da tutta Italia.

Le prime forature sono state segnalate durante le prove. «Sul tracciato erano state sparse alcune centinaia di puntine ed erano presenti anche cinque rudimentali oggetti con bacchette d’acciaio», riferiscono gli organizzatori.

Nessun ferito, gara in ritardo di 15 minuti