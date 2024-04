Lago d’Endine, studenti con l’Istituto Mario Negri alla ricerca delle plastiche

In continuità con il progetto avviato nel 2023 sul lago di Iseo, l’Istituto Mario Negri accompagna quest’anno 125 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Casazza - plesso di Casazza (classi seconde) e di Endine Gaiano (classi seconde e terze) - alla ricerca delle plastiche al lago di Endine. L’obiettivo è sensibilizzare gli alunni sulla possibilità di salvaguardare l’ambiente e contribuire attivamente a mantenere pulito il mondo che abitano. Il progetto è reso possibile dal confermato sostegno del Club Rotary Sarnico e Val Cavallina e si avvale della partnership e con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S Bergamo. L’attività ha inoltre ricevuto il premio European Inventor Network.

Campionamenti nel lago Gli studenti sul lago

«L’inquinamento ambientale da plastica - evidenzia l’Istituto Mario Negri in una nota – ha raggiunto dei livelli inaccettabili. Quantità ingenti di plastica sono nelle nostre acque ed è ormai chiaro che, dopo un lento degrado, oltre ad avere effetti tossici sulla fauna, queste rientrano nel nostro ciclo alimentare. Questo problema diventa lo spunto per iniziare un percorso di collaborazione tra gli allievi della scuola secondaria di I grado e i ricercatori ambientali. Analizzando il rischio di inquinamento da plastiche nelle acque superficiali ”dietro casa loro”, si intende aprire una porta di interesse verso lo stato di salute del proprio territorio e di responsabilizzazione sui problemi ambientali in generale. La conoscenza come strumento di sensibilizzazione. I giovani studenti vengono infatti coinvolti in un‘attività di Citizen Science, ovvero un progetto di scienza condivisa con la comunità dove i protagonisti sono proprio i cittadini».

Un team multidisciplinare costituito dai ricercatori del Mario Negri, dell’Italian Institute For Planetary Health e dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Bergamo ha formato gli studenti e i docenti riguardo le problematiche ambientali, le soluzioni da adottare per un Pianeta più sostenibile e le fasi organizzative dei campionamenti delle plastiche. I ricercatori, i volontari Rotary e i rappresentanti F.I.P.S.A.S insieme agli insegnanti hanno accompagnato gli studenti sulle rive del lago di Endine per raccogliere campioni di plastica e in particolare mesoplastiche delle dimensioni tra 5 mm e 2,5 cm.

I campionamenti sono stati eseguiti sulla riva del lago vicino alle scuole, riducendo i trasporti a zero, con l’utilizzo di materiali riciclabili. Gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi da 4-5 persone e a ciascun gruppo è stata assegnata un’area di circa 1mq da ispezionare, al fine di raccogliere circa 30 pezzi per gruppo. Agli studenti è stata poi fornita una scheda di raccolta dati dove riportare i dati del campionamento (numero pezzi raccolti; dimensione, colore, ecc.).