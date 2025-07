Luzzana, motociclista di 52 anni muore nello scontro con un’auto

Tragedia a Luzzana, poco prima delle 17 di sabato 5 luglio sulla statale 42. Un motociclista di 52 anni, residente fuori provincia, è morto dopo lo scontro con un’utilitaria mentre era in sella alla sua Ducati. Dei rilievi si sta occupando la polizia stradale di Bergamo. Vani i lunghi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, giunto sul posto con un’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso. Sull’automobile anche un bambino di 9 anni, ferito in modo non grave, portato all’ospedale di Bergamo in codice giallo.