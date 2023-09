Malore in bici si rivela fatale: Piangaiano piange «Fischio»

Stava pedalando in salita, quando ha accusato un malore improvviso. Sembrava si fosse ripreso, invece all’arrivo dei sanitari non c’è più stato nulla da fare. Maurizio Tomasoni, 64 anni, di Endine Gaiano, è morto nel primo pomeriggio di domenica 10 settembre nel Bresciano, lasciando nel dolore la moglie, la figlia, la madre, i parenti e i tanti che lo conoscevano. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Breno e della stazione di Pisogne, Tomasoni stava affrontando una salita in località Passabocche, a 1.200 metri, lungo la strada che si inerpica sui monti sebini, quando si è sentito male. Ha lasciato la bicicletta e si è accasciato al suolo, destando la preoccupazione di alcuni escursionisti di passaggio, che gli hanno prestato i primi soccorsi.