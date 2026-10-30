Rotta una tubatura dell’Acquedotto dei laghi: possibili disagi a Zandobbio, Trescore e Luzzana

Disagi a Zandobbio, Trescore e Luzzana per la rottura di una tubatura dell’Acquedotto dei laghi , con interruzioni all’erogazione dell’acqua e cali di pressione nella giornata di venerdì 30 ottobre.

«A causa della rottura di una tubazione dell’Acquedotto dei laghi, per cause non dipendenti da Uniacque - fa sapere l’azienda - dal pomeriggio di venerdì 30 ottobre e fino al completamento dell’intervento di riparazione, si prevedono interruzioni all’erogazione dell’acqua o cali di pressione nel Comune di Zandobbio e in alcune zone di Trescore, nelle località Colle Pineta e Vallesse, e Luzzana, nelle vie Valle dell’Acqua, Belvedere e Ciclamini.