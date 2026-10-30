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Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 30 Ottobre 2026

Rotta una tubatura dell’Acquedotto dei laghi: possibili disagi a Zandobbio, Trescore e Luzzana

L’INTERVENTO. Al lavoro i tecnici di Uniacque: previste interruzioni all’erogazione dell’acqua e cali di pressione. Ripristino previsto entro le 22.

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Redazione Web
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Rotta una tubatura dell’Acquedotto dei laghi: possibili disagi a Zandobbio, Trescore e Luzzana
La tubatura di un acquedotto in una foto d’archivio

Disagi a Zandobbio, Trescore e Luzzana per la rottura di una tubatura dell’Acquedotto dei laghi, con interruzioni all’erogazione dell’acqua e cali di pressione nella giornata di venerdì 30 ottobre.

«A causa della rottura di una tubazione dell’Acquedotto dei laghi, per cause non dipendenti da Uniacque - fa sapere l’azienda - dal pomeriggio di venerdì 30 ottobre e fino al completamento dell’intervento di riparazione, si prevedono interruzioni all’erogazione dell’acqua o cali di pressione nel Comune di Zandobbio e in alcune zone di Trescore, nelle località Colle Pineta e Vallesse, e Luzzana, nelle vie Valle dell’Acqua, Belvedere e Ciclamini.

Ripristino previsto per le 22

L’azienda è al lavoro dal primo pomeriggio per riparare la tubazione e ripristinare il servizio: il ritorno alla normalità è previsto, indicativamente, intorno alle 22 di venerdì 30 ottobre. Alla ripresa, nelle zone interessate, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, spiega Uniacque in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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