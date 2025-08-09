Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Sabato 09 Agosto 2025

Schianto a Vigano: grave un motociclista di 36 anni

L’INCIDENTE. Lo scontro con un furgone nella tarda mattinata di sabato 9 agosto: a bordo della moto anche la cagnolina rimasta illesa. Il centauro trasportato all’ospedale Papa Giovanni in elisoccorso.

Monica Armeli
Monica Armeli
La moto fuori strada a Vigano San Martino: ferito un centauro di 36 anni
La moto fuori strada a Vigano San Martino: ferito un centauro di 36 anni

Un motociclista di 36 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in seguito al violento impatto con un furgone a Vigano San Martino. L’incidente si è verificato intorno alle 12.40 di sabato 9 agosto lungo via Drione. Ad avere la peggio il centauro mentre risultano illesi il conducente del furgone e un altro passeggero.

I rilievi della Polizia stradale a Vigano
I rilievi della Polizia stradale a Vigano

Illesa la cagnolina a bordo della moto

Illesa anche la cagnolina del 36enne che viaggiava con lui ed è stata presa in carico da un automobilista che gli ha prestato le prime cure. Sul posto è sopraggiunto l’elisoccorso da Bergamo oltre a un’auto medica e all’ambulanza da Trescore, i rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Bergamo. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito molto gravi e l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

