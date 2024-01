Sul lago di Endine la prima lamina di ghiaccio dell’inverno: lastra sottilissima, spettacolo naturale da non «testare»

Uno spettacolo della natura che ogni anno richiama migliaia di persone sulle sponde del lago. Superflui per ora gli appelli alla sicurezza, perché la superficie ghiacciata è ancora scarsa e soprattutto completamente frammentata , quindi è pressoché impossibile salirci sopra.

A dicembre le temperature erano troppo alte per permettere la formazione del ghiaccio. Ora bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se il fenomeno avrà una sua evoluzione. Le previsioni per mercoledì 17 gennaio indicano brutto tempo.