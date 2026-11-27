Colere, paga 50 euro di benzina ma non fa rifornimento. Appello per rintracciarla
SOLIDARIETÀ. «Cercasi ragazza che si è fermata alla stazione di servizio di Dezzo e, non riuscendo a fare rifornimento, è ripartita lasciando il credito», scrive il sindaco di Schilpario.Lettura 1 min.
Colere
«Cercasi ragazza che la sera di giovedì 26 novembre si è fermata alla stazione di servizio Tamoil di Dezzo, a Colere, ha messo 50 euro e, non riuscendo a fare rifornimento, è ripartita lasciando il credito».
L’appello del sindaco
L’appello è del sindaco di Schilpario, Claudio Agoni, che è arrivato al distributore lungo la strada statale della Valle di Scalve subito dopo e si è accorto della ricevuta rilasciata alle 20,54 con la scritta inconfondibile in maiuscolo: «Credito non utilizzato - Da rimborsare 50 euro». Era rimasta lì in via Papa Giovanni XXIII, mentre la giovane si era già rimessa in marcia.
Il primo cittadino non è ancora riuscito a risalire all’automobilista e si è quindi affidato a Facebook per tentare di rintracciare la malcapitata. Un messaggio che è subito diventato virale. In tantissimi infatti hanno visto il post con la foto dello scontrino e la richiesta di aiuto e sono piovute condivisioni, like e messaggi. Colpiti dalla sua scritta «Cerco la ragazza che verso le 21 prima del sottoscritto non è riuscita a fare benzina al Dezzo».
«È capitato anche a me»
In un migliaio hanno messo il loro like, 300 hanno condiviso la richiesta che adesso sta rimbalzando di pagina in pagina su Facebook. Poi, più o meno altrettante persone hanno lasciato il loro messaggio. Della serie: «Speriamo che si faccia viva, 50 euro sono un bel po’ di soldi!»; «È capitato anche a me, non sapevo che dopo qualche minuto rilascia uno scontrino... Ma nel mio caso chi lo ha trovato si è fatto dare i soldi dal gestore».
Oltre che rivolgersi alla giovane, in tanti hanno scelto di complimentarsi con Claudio Agoni: «Fa bene in questi tempi leggere di persone oneste»; «Questo si chiama Uomo con la “U” maiuscola, l’onestà esiste ancora, rara ma c’è. Bravissimo», si legge in alcuni di questi. Nel frattempo continua la ricerca dell’automobilista che se n’è andata lasciando dietro di sé un buono da 50 euro. Così come la pioggia di applausi per il sindaco di Schilpario.
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