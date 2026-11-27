«Cercasi ragazza che la sera di giovedì 26 novembre si è fermata alla stazione di servizio Tamoil di Dezzo, a Colere, ha messo 50 euro e, non riuscendo a fare rifornimento, è ripartita lasciando il credito».

L’appello del sindaco

L’appello è del sindaco di Schilpario, Claudio Agoni, che è arrivato al distributore lungo la strada statale della Valle di Scalve subito dopo e si è accorto della ricevuta rilasciata alle 20,54 con la scritta inconfondibile in maiuscolo: «Credito non utilizzato - Da rimborsare 50 euro». Era rimasta lì in via Papa Giovanni XXIII, mentre la giovane si era già rimessa in marcia.

Il primo cittadino non è ancora riuscito a risalire all’automobilista e si è quindi affidato a Facebook per tentare di rintracciare la malcapitata. Un messaggio che è subito diventato virale. In tantissimi infatti hanno visto il post con la foto dello scontrino e la richiesta di aiuto e sono piovute condivisioni, like e messaggi. Colpiti dalla sua scritta «Cerco la ragazza che verso le 21 prima del sottoscritto non è riuscita a fare benzina al Dezzo».

«È capitato anche a me»

In un migliaio hanno messo il loro like, 300 hanno condiviso la richiesta che adesso sta rimbalzando di pagina in pagina su Facebook. Poi, più o meno altrettante persone hanno lasciato il loro messaggio. Della serie: «Speriamo che si faccia viva, 50 euro sono un bel po’ di soldi!»; «È capitato anche a me, non sapevo che dopo qualche minuto rilascia uno scontrino... Ma nel mio caso chi lo ha trovato si è fatto dare i soldi dal gestore».