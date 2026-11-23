Trentamila auto in arrivo ogni anno, per un indotto calcolato in circa 100mila persone. E un introito dal pagamento dei parcheggi che si aggira sui 95mila euro nei primi dieci mesi del 2026. L’esplosione della frequentazione del Farno, la montagna sopra Gandino, si misura in numeri che documentano una crescita sempre più forte negli ultimi anni. Al punto che l’amministrazione comunale ha pensato di regolamentare un fenomeno che ha già provocato situazioni di disagio in passato, tra posteggi selvaggi e traffico intasato.

«Abbiamo pensato a un sistema per evitare che le auto arrivino in cima alla strada del Farno, scoprano lì che non ci sono più parcheggi liberi e debbano tornare indietro – spiega il sindaco di Gandino, Filippo Servalli –. Grazie a due telecamere installate in località Cloca (dove c’è il parcometro per l’acquisto del biglietto) e in cima al Farno (dove terminano i parcheggi e inizia la strada agrosilvopastorale) verrà calcolato il numero di auto in entrata e in uscita. I parcheggi sono circa 350, il semaforo diventerà rosso quando non c’è più posto».

Si ridurranno, così, anche i disagi per i turisti che rischiavano di affrontare la salita in auto senza poterla poi posteggiare. L’informazione sul «rosso» del semaforo, infatti, sarà accessibile anche a distanza, via Internet. «Abbiamo stanziato per questo intervento 41mila euro, necessari anche per potenziare la connessione all’Infopoint in quota», prosegue Servalli.

Il costo dei parcheggi al Farno rimane di 3 euro. «Avevamo una previsione di bilancio di 80mila euro. Abbiamo incassato effettivamente, da inizio anno, circa 23mila euro dal parcometro e 72mila euro dai gratta e sosta». Insieme a Gandino, è lungo l’elenco di Comuni di montagna che negli ultimi anni sono ricorsi all’introduzione del pagamento dei parcheggi, anche per far fronte ai costi sempre più alti di manutenzione di strade e non solo.

Così in Valle di Scalve

A Schilpario, in Val di Scalve, quella da poco conclusa è la seconda estate con posti auto a pagamento in zona Ronco e Valle del Vò. «Abbiamo raccolto sia quest’anno sia l’anno scorso circa 35mila euro – spiega il sindaco Claudio Agoni –. Per una parte dell’area abbiamo una convenzione con il privato proprietario, che ha un costo per il Comune. I proventi vengono utilizzati soprattutto per la viabilità, dalla sistemazione delle strade al rifacimento della segnaletica». Una parte va anche all’associazione turistica del paese. «Ai proprietari di seconde case chiediamo il versamento di 10 euro una tantum per il tagliando, poi per loro i parcheggi sono gratuiti. Questa somma la lasciamo ad Atiesse per l’organizzazione di iniziative turistiche: quest’anno ha fruttato circa 3.500 euro».

Dal 15 novembre, è invece a pagamento il parcheggio in località Fondi. «Anche da qui ricaviamo circa 30mila euro all’anno, ma dobbiamo sobbarcarci il costo dell’affitto di un terreno e dello sgombero neve».

Nella vicina Vilminore il Comune ha ricavato quest’estate dai parcheggi a pagamento circa 40mila euro. «Il trend è in crescita negli ultimi anni (pochi anni fa si arrivava solo a 15mila euro) perché l’affluenza sta aumentando – spiega il sindaco Pietro Orrù –. Abbiamo anche circa 35mila euro dai biglietti per la navetta del Gleno, di cui il 12% va alla Pro loco come contributo». Ma il sostegno è anche alle attività commerciali: «Il 10% del costo va a loro come contributo diretto – aggiunge Orrù –, ma c’è anche quello indiretto di chi si ferma a prendere il gratta e sosta e ne approfitta per un caffè o una merenda. La somma che resta al Comune in questi anni è stata utilizzata per il rifacimento della cartellonistica».

Così in Valle Seriana

In Val Seriana, il Comune di Clusone ha un introito di circa 24mila euro per i parcheggi a pagamento nella zona di San Lucio. «Da quando l’abbiamo introdotto, tre anni fa, è rimasto abbastanza costante – spiega il sindaco Massimo Morstabilini –. Abbiamo da poco rinnovato il percorso pedonale che sale dalla località La Spessa e infatti è aumentata molto la gente che sale a piedi. Il ricavo del ticket viene dedicato interamente alla manutenzione della strada, che necessita di interventi continui, dal verde allo spazzamento neve».

A Valgoglio, il Comune ha ricavato quest’estate circa 30mila euro dai parcheggi a pagamento nella zona della Centrale di Aviasco e al parcheggio dei Bècc. Certamente più consistente (anche se la cifra non è stata resa nota dal Comune) l’introito che ricava il Comune di Ardesio dai parcheggi di Valcanale (il cui costo, lo scorso anno, è passato da 3 a 5 euro). «Reinvestiamo i proventi nel miglioramento delle strade e nel finanziamento del servizio di Polizia locale», dichiara il sindaco Yvan Caccia.