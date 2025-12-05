Il nuovo rifugio sulle piste di Colere allo sprint finale: apre prima di Natale

«Benvenuti a Colere 1600 di Cloud 7 Hotels: fuggi nel cuore mozzafiato della Presolana, la tua destinazione rilassata appena fuori Bergamo, dove l’avventura incontra il relax». È online il futuro prossimo di quello che fino a oggi abbiamo conosciuto come «Rifugio Plan del Sole», alla malga Polzone, sulle piste da sci di Colere. Ed è conto alla rovescia per l’apertura dell’albergo con 28 camere tra Superior, Deluxe, Junior Suite e Family, per una sessantina di posti letto.

Un bel salto di categoria da quello che è stato: un punto di appoggio per sciatori ed escursionisti a 1.550 metri di altitudine. Avrà self-service per il pranzo di chi è di passaggio dalle piste, ristorante gourmet à la carte per colazioni, pranzi e cene, spa con piscina e lounge bar. E, ancora, due salette per i massaggi e un locale per conferenze (circa 30 posti). Il progetto da 8,5 milioni di euro è nell’ambito della riqualificazione del comprensorio turistico «Infinite Mountain». Al lavoro, in prevalenza, aziende e maestranze locali.

Porte aperte prima di Natale

«L’albergo sarà accessibile alle persone con disabilità grazie al progetto “Ski Ability” promosso dalla Regione per le Olimpiadi di Milano-Cortina» «A Polzone siamo allo sprint finale: prevediamo di aprire intorno al 20 dicembre e avere attive le prenotazioni per Capodanno», dice Giulia Manzoni della Rsi, la società di gestione degli impianti di cui è finanziatore Massimiliano Belingheri e amministratore Silvio Rossi. Entra nel merito Manzoni: «La gestione è in collaborazione con la Kerten Hospitality, società di management irlandese presente in tutto il mondo con hotel, residence e brande residence. L’albergo sarà accessibile alle persone con disabilità grazie al progetto “Ski Ability” promosso dalla Regione per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli aspetti hi-tec rientrano invece nel finanziamento “Smart Orobie” del ministero del Turismo per i “nomadi digitali”».

Posti per una quarantina di dipendenti

Il rifugio «Plan del Sole» a Polzone di Colere è pronto a diventare il nuovo albergo «Colere 1600 by Cloud 7 Hotels»: ecco come vengono presentate le stanze Una quarantina i dipendenti che si alterneranno nel «Colere 1600». «La reception – continua Giulia Manzoni – sarà aperta 24 ore su 24, con servizi esclusivi per gli ospiti e altri fruibili da tutti. Il ristorante avrà 60 posti a sedere e sarà su prenotazione. Offriremo un’esperienza unica dal punto di vista paesaggistico e per la qualità. Saremo di categoria medio-alta con servizi al top». Sul sito le anticipazioni sono ghiotte, sorvolando su quel «appena fuori Bergamo» che, in un mondo globalizzato, è politicamente corretto, sì, ma per un americano abituato a spostamenti quotidiani chilometrici.

Rinnovato anche lo «Chalet dell’Aquila»