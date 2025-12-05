Cronaca / Valle di Scalve
Venerdì 05 Dicembre 2025
Il nuovo rifugio sulle piste di Colere allo sprint finale: apre prima di Natale
RESTYLING CHIC. Ultimi ritocchi al Plan del Sole a 1.550 metri di altitudine, totalmente rifatto. Investiti 8,5 milioni di euro: 28 camere e spa, prenotazioni per Capodanno.
Colere
«Benvenuti a Colere 1600 di Cloud 7 Hotels: fuggi nel cuore mozzafiato della Presolana, la tua destinazione rilassata appena fuori Bergamo, dove l’avventura incontra il relax». È online il futuro prossimo di quello che fino a oggi abbiamo conosciuto come «Rifugio Plan del Sole», alla malga Polzone, sulle piste da sci di Colere. Ed è conto alla rovescia per l’apertura dell’albergo con 28 camere tra Superior, Deluxe, Junior Suite e Family, per una sessantina di posti letto.
Un bel salto di categoria da quello che è stato: un punto di appoggio per sciatori ed escursionisti a 1.550 metri di altitudine. Avrà self-service per il pranzo di chi è di passaggio dalle piste, ristorante gourmet à la carte per colazioni, pranzi e cene, spa con piscina e lounge bar. E, ancora, due salette per i massaggi e un locale per conferenze (circa 30 posti). Il progetto da 8,5 milioni di euro è nell’ambito della riqualificazione del comprensorio turistico «Infinite Mountain». Al lavoro, in prevalenza, aziende e maestranze locali.
Porte aperte prima di Natale
«L’albergo sarà accessibile alle persone con disabilità grazie al progetto “Ski Ability” promosso dalla Regione per le Olimpiadi di Milano-Cortina»
«A Polzone siamo allo sprint finale: prevediamo di aprire intorno al 20 dicembre e avere attive le prenotazioni per Capodanno», dice Giulia Manzoni della Rsi, la società di gestione degli impianti di cui è finanziatore Massimiliano Belingheri e amministratore Silvio Rossi. Entra nel merito Manzoni: «La gestione è in collaborazione con la Kerten Hospitality, società di management irlandese presente in tutto il mondo con hotel, residence e brande residence. L’albergo sarà accessibile alle persone con disabilità grazie al progetto “Ski Ability” promosso dalla Regione per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli aspetti hi-tec rientrano invece nel finanziamento “Smart Orobie” del ministero del Turismo per i “nomadi digitali”».
Posti per una quarantina di dipendenti
Una quarantina i dipendenti che si alterneranno nel «Colere 1600». «La reception – continua Giulia Manzoni – sarà aperta 24 ore su 24, con servizi esclusivi per gli ospiti e altri fruibili da tutti. Il ristorante avrà 60 posti a sedere e sarà su prenotazione. Offriremo un’esperienza unica dal punto di vista paesaggistico e per la qualità. Saremo di categoria medio-alta con servizi al top». Sul sito le anticipazioni sono ghiotte, sorvolando su quel «appena fuori Bergamo» che, in un mondo globalizzato, è politicamente corretto, sì, ma per un americano abituato a spostamenti quotidiani chilometrici.
Rinnovato anche lo «Chalet dell’Aquila»
All’apertura della stagione si presenterà rinnovato, dopo manutenzioni significative per 100mila euro, anche il rifugio «Chalet dell’Aquila» (20 posti letto) sul versante sud del Ferrantino, mentre per la «Baita Cima Bianca» (30 posti letto) la ristrutturazione completa sarà nel 2026. Rsi ha affidato queste strutture a gestori esterni.
