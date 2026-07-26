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Cronaca / Valle di Scalve Domenica 26 Luglio 2026

La sfida si carica sulle spalle: torna a Colere la «Bùrä Race»

LA GARA. A Colere Belingheri e Gherardi vincono la gara unica nel suo genere, una corsa in montagna con un pezzo di tronco sulle spalle, confermata tra gli appuntamenti più attesi dell’estate scalvina.

Lettura 1 min.
Mara Bendotti
Mara Bendotti
La sfida si carica sulle spalle: torna a Colere la «Bùrä Race»
Bùrä Race a Colere

Colere

Tra le montagne della Valle di Scalve torna protagonista una prova di forza e resistenza, grazie all’originale competizione «Bùrä Race», giunta quest’anno alla sua quarta edizione. La gara prende il via dietro il Presolana Cultural Forum, da via Asline, e vede i concorrenti cimentarsi in una sfida che rievoca l’antico lavoro dei boscaioli.

Le ottime condizioni meteorologiche non hanno reso il percorso meno impegnativo: nei 120 metri di salita, con 40 metri di dislivello, i concorrenti hanno dovuto trasportare sulle spalle il peso di un tronco, fino al traguard o. Per le donne il carico da portare è di 12 chilogrammi, mentre per gli uomini il peso sale a 17 chilogrammi. Una gara intensa, che premia non solo la forza fisica, ma anche la capacità di dosare le energie lungo la salita.

La sfida si carica sulle spalle: torna a Colere la «Bùrä Race»
Bùrä Race a Colere

Sono stati 19 i coraggiosi corridori che si sono sfidati sul ripido prato colerese. A trionfare, accolto dagli applausi degli spettatori, è stato Nicholas Belingheri, originario di Colere, con il tempo di 1.01.88, seguito da Michele Benaglia con 1.14.16 e Saul Bonomi con 1.20.72. Tra le donne la prima a tagliare il traguardo è stata Silvia Gherardi, in 1.32.38. Dietro di lei, Elisa Pellicoli con 2.01.09 e Valentina De Simeis con 3.47.85. Sia per la categoria maschile sia per quella femminile è stato battuto il record dell’edizione precedente.

L’intera manifestazione, goliardica e spettacolare, è nata per volontà della Pro Loco di Colere, da sempre attiva nella promozione del territorio. «È una bella occasione per adulti e bambini, soprattutto per chi all’inizio pensa di non potercela fare – afferma Monica Belingheri, presidente della Pro Loco –. L’unico appunto riguarda l’affluenza: spero che l’anno prossimo sia ancora maggiore»

La grande novità dell’edizione 2026 è la «Bùrina Race», la versione dedicata ai bambini delle scuole elementari nati tra il 2015 e il 2019. Il peso del tronco che i più piccoli hanno portato è di 5 chilogrammi. L’obiettivo è quello di avvicinare le nuove generazioni alla storia del territorio attraverso il divertimento.

La sfida si carica sulle spalle: torna a Colere la «Bùrä Race»
Bùrä Race a Colere

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