Sabato 11 Ottobre 2025
Almenno San Bartolomeo, auto travolge un’anziano: è grave
L’INCIDENTE. Grave incidente nella mattinata di sabato 11 ottobre, in via Papa Giovanni XXIII ad Almenno San Bartolomeo. Ferito un pensionato di 78 anni.
Grave incidente nella mattinata di sabato 11 ottobre 2025, in via Papa Giovanni XXIII ad Almenno San Bartolomeo. Un pensionato di 78 anni è stato investito mentre attraversava la strada a piedi. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato urtato da un’auto in transito mentre attraversava la strada sulle strisce gialle (non pedonali). L’impatto lo ha sbalzato a terra, provocandogli ferite di notevole entità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Zogno, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro.
Vista la gravità delle condizioni dell’anziano, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo le 9.30. Il 78enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata.
