Almenno San Bartolomeo, auto travolge un’anziano: è grave

Grave incidente nella mattinata di sabato 11 ottobre 2025, in via Papa Giovanni XXIII ad Almenno San Bartolomeo. Un pensionato di 78 anni è stato investito mentre attraversava la strada a piedi. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato urtato da un’auto in transito mentre attraversava la strada sulle strisce gialle (non pedonali). L’impatto lo ha sbalzato a terra, provocandogli ferite di notevole entità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Zogno, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro.