Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Sabato 11 Ottobre 2025

Almenno San Bartolomeo, auto travolge un’anziano: è grave

L’INCIDENTE. Grave incidente nella mattinata di sabato 11 ottobre, in via Papa Giovanni XXIII ad Almenno San Bartolomeo. Ferito un pensionato di 78 anni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Grave incidente nella mattinata di sabato 11 ottobre 2025, in via Papa Giovanni XXIII ad Almenno San Bartolomeo. Un pensionato di 78 anni è stato investito mentre attraversava la strada a piedi. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato urtato da un’auto in transito mentre attraversava la strada sulle strisce gialle (non pedonali). L’impatto lo ha sbalzato a terra, provocandogli ferite di notevole entità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Zogno, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro.

Vista la gravità delle condizioni dell’anziano, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo le 9.30. Il 78enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almenno San Bartolomeo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Salute
Ferite, Lesioni
Politica
Enti locali
118