Auto contro camion Capizzone: ferito un 35enne e strada riaperta verso le 17.30

Scontro semi frontale a Capizzone in Corso Italia . Coinvolti un’auto e un mezzo pesante che scendeva dalla Valle Imagna , la Strada Provinciale 14. L’auto, che ha avuto le conseguenze peggiori, si è messa di traverso sulla carreggiata.

La strada è stata chiusa per permettere di soccorrere il conducente dell’auto, un 35enne che è rimasto ferito in modo non grave ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.