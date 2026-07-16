Deserto il bando per gestire il parco termale di Sant’Omobono

È andato deserto il bando per la gestione del parco termale di Sant’Omobono, comprensivo di bar, minigolf e piazzola polivalente.

L’avviso scadeva a inizio luglio ma non vi è stata alcuna offerta. L’obiettivo era riuscire a riaprire - dopo due estati di stop causa cantiere del nuovo centro di cure termali - questo spazio a uso ricreativo-turistico, per tante estati luogo di aggregazione ed eventi per Sant’Omobono e la Valle Imagna.

La concessione era prevista con una durata minima di dieci anni e una massima di venti, con canone annuale a base d’asta di 5.000 euro che, eventualmente, il nuovo gestore avrebbe potuto di fatto utilizzare (fino a un massimo di 50mila euro) a scomputo di interventi di miglioramento della stessa palazzina. L’edificio è in realtà quello che, fino al 2000, anno della pandemia da Covid - era stato utilizzato come centro cure termali (gestito dal personale sanitario della vicina beautifarm Villa delle Ortensie). Da due anni, dopo alcune estati gestito da una cooperativa sociale, il parco termale è chiuso.