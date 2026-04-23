Famiglia sfollata ad Almenno San Salvatore: il sopralluogo per capire le condizioni della casa

Resta ancora sfollata la famiglia di Almenno San Salvatore dopo l’incendio che ha distrutto la sua casa, mercoledì 23 aprile. Si tratta di mamma, papà e due figli minori : una bambina di 3 anni e un bambino di 6, che sono stati visitati in Pronto soccorso per intossicazione da fumo, dopo essere stati portati in salvo dai vigili del fuoco.

La chiamata alla centrale dei pompieri è arrivata verso le 19 di mercoledì 23 aprile, riguardava un incendio che interessava una palazzina di cinque unità abitative. Sul posto, in via Romanelle ad Almenno San Salvatore, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco da Zogno, Dalmine e da Bergamo con l’autoscala.

La famiglia era scappata sul terrazzo ed è stata portata in salvo dai pompieri. La mamma e i due figlioletti sono andati al Pronto soccorso per le cure del caso. Il papà è rimasto in posto ad assistere alle operazioni di spegnimento. All’origne dell’incendio ci sarebbe un problema elettrico, ma nel pomeriggio di giovedì 24 aprile sarà più chiaro, dopo il sopralluogo della polizia locale e dei tecnici comunali: si stimeranno anche i danni e si capirà se la famiglia potrà rientrare in casa.