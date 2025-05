Fronte franoso di 100 metri a Strozza, sgombero cautelativo per un edificio

Un movimento franoso consistente si è verificato giovedì in località Amagno di Strozza , nella zona di Ponteromoli e ha interessato sia un’abitazione, sia la mulattiera che porta a Roncola (conosciuta con il nome di « Serighei »). La frana , con un fronte di circa 100 metri , si trova non lontano dal torrente Pizzarola .

Sgombero cautelativo di un’edificio

La casa attualmente non è abitata: i proprietari la usano per periodi di villeggiatura. Sulla scorta della relazione del geologo, il sindaco Riccardo Cornali ha emesso due ordinanze, una per lo sgombero cautelativo della casa e la chiusura con divieto di percorrenza anche pedonale della mulattiera comunale. Con la seconda ordinanza il sindaco ha ordinato al proprietario del terreno colpito dalla frana di mettere in sicurezza e ripristinare le aree di sua proprietà.