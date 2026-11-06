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Cronaca / Valle Imagna Venerdì 06 Novembre 2026
in aggiornamento

Fumo da un vecchio congelatore al Migross di Almenno San Salvatore: evacuati clienti e dipendenti - Video

L’ALLARME. Paura nella mattinata di venerdì 6 novembre nel supermercato di via Pitentino. Soccorsi una donna di 45 anni e un uomo di 57 per una lieve intossicazione.

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Redazione Web
Redazione Web
Remo Traina
Remo Traina
Fumo da un vecchio congelatore al Migross di Almenno San Salvatore: evacuati clienti e dipendenti - Video
Vigili del fuoco in azione al Migross di Almenno San Salvatore
(Foto di Bedolis)

Almenno San Salvatore

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 6 novembre al supermercato Migross di Almenno San Salvatore, in via Alberto Pitentino 45, dove è stata segnalata la presenza di fumo all’interno dei locali a causa di un vecchio congelatore che ha preso fuoco. L’allarme è scattato poco dopo le 10. Per precauzione, il personale e i clienti sono stati fatti evacuare dal punto vendita.

Fumo da un vecchio congelatore al Migross di Almenno San Salvatore: evacuati clienti e dipendenti - Video
Fumo da un vecchio congelatore al Migross di Almenno San Salvatore: evacuati clienti e dipendenti - Video
Fumo da un vecchio congelatore al Migross di Almenno San Salvatore: evacuati clienti e dipendenti - Video

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con un’automedica e due ambulanze, carabinieri di Almenno San Salvatore e vigili del fuoco di Zogno. Soccorsi una donna di 45 anni e un uomo di 57 per una lieve intossicazione. Non è stato necessario alcun trasporto in ospedale. Restano al momento da chiarire le cause che hanno provocato la fuoriuscita di fumo.

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