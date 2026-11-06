Fumo da un vecchio congelatore al Migross di Almenno San Salvatore: evacuati clienti e dipendenti - Video

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 6 novembre al supermercato Migross di Almenno San Salvatore, in via Alberto Pitentino 45, dove è stata segnalata la presenza di fumo all’interno dei locali a causa di un vecchio congelatore che ha preso fuoco . L’allarme è scattato poco dopo le 10. Per precauzione, il personale e i clienti sono stati fatti evacuare dal punto vendita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con un’automedica e due ambulanze, carabinieri di Almenno San Salvatore e vigili del fuoco di Zogno. Soccorsi una donna di 45 anni e un uomo di 57 per una lieve intossicazione. Non è stato necessario alcun trasporto in ospedale. Restano al momento da chiarire le cause che hanno provocato la fuoriuscita di fumo.