Gatti feriti e avvelenati: allarme in Valle Imagna

Ma questo non è un caso isolato, poiché sarebbe il terzo gatto ferito nell’arco di un anno con pallini sparati da una carabina . Questo episodio si aggiunge a quanto accaduto a Berbenno a giugno , quando una colonia felina censita dall’Ats è stata decimata . Si pensa a un avvelenamento doloso. Anche in quel caso era partita a una denuncia contro ignoti.

L’amministrazione di Capizzone su questa problematica è intervenuta: «Sono pervenute al Comune segnalazioni su episodi di spari contro gatti in zona Mortesina-via Partigiani. Gli episodi sono stati segnalati alle autorità, affinché possano essere effettuati gli opportuni accertamenti e individuati eventuali responsabili. Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e, qualora si assistesse a episodi sospetti o si disponesse di informazioni utili alle indagini, a segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine al numero 035/542.425 o alla mail [email protected]. Sparare a un animale non è uno scherzo né una bravata: è un fatto gravissimo, che non può essere tollerato e che riveste rilevanza penale».