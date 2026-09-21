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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 21 Settembre 2026

Gatti feriti e avvelenati: allarme in Valle Imagna

GLI EPISODI. Recentemente a Capizzone un pallino sparato da una carabina nella zona compresa tra via Partigiani e via Mortesina ha ferito un gatto che, operato, ora sta bene.

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Remo Traina
Remo Traina
Gatti feriti e avvelenati: allarme in Valle Imagna

Capizzone

Ma questo non è un caso isolato, poiché sarebbe il terzo gatto ferito nell’arco di un anno con pallini sparati da una carabina. Questo episodio si aggiunge a quanto accaduto a Berbenno a giugno, quando una colonia felina censita dall’Ats è stata decimata. Si pensa a un avvelenamento doloso. Anche in quel caso era partita a una denuncia contro ignoti.

L’amministrazione di Capizzone su questa problematica è intervenuta: «Sono pervenute al Comune segnalazioni su episodi di spari contro gatti in zona Mortesina-via Partigiani. Gli episodi sono stati segnalati alle autorità, affinché possano essere effettuati gli opportuni accertamenti e individuati eventuali responsabili. Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e, qualora si assistesse a episodi sospetti o si disponesse di informazioni utili alle indagini, a segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine al numero 035/542.425 o alla mail [email protected]. Sparare a un animale non è uno scherzo né una bravata: è un fatto gravissimo, che non può essere tollerato e che riveste rilevanza penale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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