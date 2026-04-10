Lutto in Valle Imagna per la scomparsa di Antonio Carminati

IL DOLORE. Si è dedicato fino all’ultimo alla sua grande passione: scrittura e divulgazione per la promozione del territorio e della tradizione rurale.

Lutto in Valle Imagna e nel mondo della cultura bergamasco. È morto venerdì 10 aprile, nella sua abitazione di Corna Imagna, Antonio Carminati, fondatore e direttore del Centro studi Valle Imagna, scrittore e animatore di innumerevoli iniziative per la promozione del territorio e della tradizione rurale. Malato da tempo, aveva 64 anni.

Un modo nuovo di guardare le tradizioni

Fino all’ultimo si è dedicato senza sosta alla sua grande passione: la scrittura e la divulgazione. I suoi libri e quelli di cui ha curato la pubblicazione hanno segnato un modo nuovo di guardare le tradizioni bergamasche, non più con lo sguardo nostalgico, ma con la visione politica di chi, nel passato, sapeva cogliere le suggestioni per il presente.