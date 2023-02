Museo «Tino Sana»: una visita guidata e un concerto

Domenica alle ore 18, il Museo del Falegname Tino Sana di Almenno San Bartolomeo si trasformerà in una sala concerto in occasione dell’appuntamento con la musica classica di «Note al Museo. In cornici d’arte, storia e natura» organizzato in collaborazione con l’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos Aps.