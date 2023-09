Settecento fiaccole nel buio alla Cornabusa: «No all’indifferenza»

«La vostra presenza oggi è segno di una comunità che diventa sempre più forte. Dobbiamo accogliere Maria in casa nostra come lei ci accoglie nella sua»: con queste parole don Gianluca Marchetti, sottosegretario della Cei (Conferenza episcopale italiana) ha voluto ringraziare e salutare le centinaia di fedeli che nelle ultime settimane hanno raggiunto la Grotta della Cornabusa per celebrare la festa della Beata Vergine Maria Addolorata della Cornabusa. Si tratta di una delle tradizioni più longeve della Valle Imagna, entrata nel vivo sabato 9 settembre con la Messa per la Vigilia della solennità, presieduta da don Gianluca Marchetti e dai diversi sacerdoti della Valle.