Tragico incidente in Trentino, muore motociclista bergamasco di 32 anni

Un motociclista bergamasco di 32 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Trentino sabato 23 dicembre. La vittima è Ivan Cattaneo, di Almenno San Bartolomeo. La tragedia è avvenuta poco prima delle 13, mentre il 32enne percorreva la statale 240 Loppio-Mori in sella a una Honda Cbr 1000.

Con lui c’erano due compagni di viaggio in sella alle loro motociclette. Secondo la prima ricostruzione, all’uscita della galleria Tierno – in direzione Rovereto provenendo dall’Alto Garda – la Honda per cause in fase di accertamento è finita contro un guardrail. Scattato l’allarme, sono intervenuti elisoccorso e ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Riva del Garda che ha effettuato i rilievi.